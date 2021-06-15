Папа Римський призначив нового посла Святого Престолу в Україні

Кулбокас став шостим нунцієм в Україні і замінив на посаді архієпископа Клаудіо Гуджеротті, який обіймав посаду з 2015 по 2020 рік. Гуджеротті призначений нунцієм у Великій Британії.

Про це повідомляє Vatican News .

Папа Римський Франциск призначив новим апостольським нунцієм в Україні (послом Святого Престолу) литовця Вісвалдаса Кулбокаса, звівши його у сан архієпископа.

Кулбокас почав дипломатичну службу у Ватикані в липні 2004 року. Він працював в представництвах у Лівані, Нідерландах, Росії та Кенії (останнє місце служби). Також Кулбокас працював у відділі взаємозвʼязків Державного секретаріату Святого Престолу.

Зазначено, що він володіє англійською, іспанською, італійською, російською та французькою мовами.