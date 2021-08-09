Итальянская почтовая служба перехватила письмо для Папы Римского с пулями внутри

В Милане правоохранители изъяли письмо с тремя пулями, которое было адресовано Папе Римскому. Об этом 9 августа сообщило агентство Associated Press.
Письмо прислали из Франции. Его перехватили почтовые служащие ночью на сортировочном пункте в пригороде Милана.
Конверт был подписан от руки: «Папа, Ватикан, площадь Святого Петра, Рим» и содержал три пули, вероятно для пистолета, и сообщение, касающееся финансовых операций в Ватикане.
Расследование продолжается, а Ватикан пока не дает комментариев.
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