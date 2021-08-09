Прокуратура передала у суд справу про вибух у житловому будинку на Позняках

Столична прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо пʼяти службових осіб «Київгазу» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу будинку, стався через порушення вимог низки нормативно-правових актів.

Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу. Це підтвердила експертиза.

Серед підозрюваних — перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.