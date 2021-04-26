Вибух у багатоповерхівці на Позняках: про підозру повідомили пʼятьом службовцям «Київгазу»

У справі про вибух у житловому будинку на столичних Позняках у червні 2020 року повідомили про підозру першому заступнику голови правління «Київгаз» та ще чотирьом службовим особам підприємства (трьом головним інженерам Управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці).

Про це Київська міська прокуратура повідомила у Facebook.

Відповідно до висновку судової експертизи, службовці «Київгазу» під час перевірки лічильників газу у будинку допустили низку порушень під час встановлення байпасу у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.