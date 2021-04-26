Взрыв в многоэтажке на Позняках: о подозрении сообщили пяти чиновникам «Киевгаза»

По делу о взрыве в жилом доме на столичных Позняках в июне 2020 года сообщили о подозрении первому заместителю главы правления «Киевгаз» и еще четырем чиновникам предприятия (трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда).
Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Facebook.
Согласно заключению судебной экспертизы, чиновники «Киевгаза» во время проверки счетчиков газа в доме допустили ряд нарушений при установлении байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.
Из-за этих нарушений и взорвался газ. В результате обвалился дом и пять человек погибли. Кроме того, из-за потери жилья жильцам дома нанесли вред на общую сумму более 53 млн грн.
Всех пятерых должностных лиц «Киевгаза» подозревают в нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на предприятии, повлекшем гибель людей — ч. 2 ст. 272 УК Украины.
Прокуратура будет просить суд, чтобы их отправили под круглосуточный домашний арест. Кроме того, прокуратура работает над тем, чтобы сообщить о подозрении еще одному человеку, который с августа 2020 года находится на временно оккупированной территории Луганской области.
- 21 июня 2020 года в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел взрыв. Погибли пять человек. От взрыва пострадали 40 квартир, в которых было зарегистрировано 125 жителей.
- После взрыва мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом придется демонтировать.
- В августе 2020 года Зеленский заявил, что новые квартиры получили все семьи, которые пострадали.