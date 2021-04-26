Взрыв в многоэтажке на Позняках: о подозрении сообщили пяти чиновникам «Киевгаза»

По делу о взрыве в жилом доме на столичных Позняках в июне 2020 года сообщили о подозрении первому заместителю главы правления «Киевгаз» и еще четырем чиновникам предприятия (трем главным инженерам Управлений эксплуатации газового хозяйства и начальнику службы охраны труда).

Об этом Киевская городская прокуратура сообщила в Facebook.

Согласно заключению судебной экспертизы, чиновники «Киевгаза» во время проверки счетчиков газа в доме допустили ряд нарушений при установлении байпаса во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа.