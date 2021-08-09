Прокуратура передала в суд дело о взрыве в жилом доме на Позняках

Столичная прокуратура завершила досудебное расследование по уголовному производству в отношении пяти должностных лиц «Киевгаза» по факту взрыва в жилом доме на Позняках, произошедшего 21 июня 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам досудебного расследования, взрыв газа, приведший к обвалу дома, произошел из-за нарушения требований ряда нормативно-правовых актов.
В частности, речь идет о нарушении «Правил безопасности систем газоснабжения», «Кодекса газораспределительных систем» и других в части установки технологической перемычки (байпаса) во внутридомовой газопровод вместо снятого счетчика газа. Это подтвердила экспертиза.
Среди подозреваемых — первый заместитель главы правления АО «Киевгаз», трое главных инженеров управлений эксплуатации газового хозяйства и начальник службы охраны труда.
Действия сотрудников квалифицировали по статье о нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, которая повлекла гибель людей.
Сейчас материалы уголовного производства открыли для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в суд для рассмотрения по существу.
Обвал дома причинил жителям квартир материальный ущерб на сумму свыше 53 миллиона гривен.
- 21 июня 2020 года в многоэтажке на Позняках в Киеве произошел взрыв. Погибли пять человек. От взрыва пострадали 40 квартир, в которых было зарегистрировано 125 жителей.
- После взрыва мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дом придется демонтировать.
- В августе 2020 года Зеленский заявил, что новые квартиры получили все семьи, которые пострадали.