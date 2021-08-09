Росія відновила авіасполучення з єгипетськими курортами. У Хургаді туристів зустрічали із квітами та солодощами

До Єгипту вперше за 6 років відправився з Росії прямий авіарейс. Літак вилетів до міста Хургада вранці понеділка, 9 серпня.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство РИА Новости.

Вилетів літак авіакомпанії EgyptAir із Москви з 298 пасажирами на борту. Продажі турів почалися 26 липня і користувалися високим попитом — вільних місць на рейсі не було.

Сама ж авіакомпанія EgyptAir показала, як зустрічала російських туристів: із квітами, кульками та солодощами.

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Зазначимо, що з 9 серпня росіяни зможуть дістатися повітряним шляхом з Москви без пересадок і до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. Заборону на чартерні рейси з Росії до Єгипту скасував президент РФ Володимир Путін 8 липня 2021 року.