Путін скасував заборону на чартерні рейси з Росії до Єгипту. Її ввели шість років тому після теракту

Новий указ Путіна також скасовує рекомендацію туроператорам і турагентам утримуватися від продажу росіянам путівок на курорти Єгипту.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який скасовує заборону на пасажирські перельоти з РФ у міста Єгипту . Документ опублікували на офіційному порталі правової інформації, він набув чинності у день підписання — 8 липня.

Нагадаємо, що авіасполучення між Росією і Єгиптом було припинено в кінці 2015 року після катастрофи над Синайським півостровом російського пасажирського літака, що виконував чартерний рейс з Шарм-ель-Шейха до Санкт-Петербурга. В катастрофі загинули 224 людини, серед них були і четверо українців. Пізніше влада Єгипту визнала, що падіння літака сталося в результаті теракту. Відповідальність за вибух бомби, яку заклали на борту лайнера, взяли на себе терористи «Ісламської держави».

Через три роки після трагедії, у 2018-му, були відновлені регулярні рейси до Каїру, але продовжувала діяти заборона на польоти чартерів на курорти.

Нагадаємо, що 22 червня Росія відновила авіасполучення з Туреччиною. Його призупиняли 15 квітня через зростання в Туреччині захворюваності на коронавірус.