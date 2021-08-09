Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами. В Хургаде туристов встречали с цветами и сладостями

В Египет впервые за 6 лет отправился из России прямой авиарейс. Самолет вылетел в город Хургада утром понедельника, 9 августа.

Об этом сообщает российское информационное агентство РИА Новости.

Вылетел самолет авиакомпании EgyptAir из Москвы с 298 пассажирами на борту. Продажи туров начались 26 июля и пользовались высоким спросом — свободных мест на рейсе не было.

Сама же авиакомпания EgyptAir показала, как встречала российских туристов: с цветами, шариками и сладостями.

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Отметим, что с 9 августа россияне смогут добраться воздушным путем из Москвы без пересадок и в египетский курорт Шарм-эш-Шейх. Запрет на чартерные рейсы из России в Египет отменил президент РФ Владимир Путин 8 июля 2021 года.