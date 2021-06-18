Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. При этом в РФ растет смертность из-за COVID-19

Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня, которое было остановлено с 15 апреля из-за роста в Турции заболеваемости коронавирусом. Тогда там в среднем регистрировались 60 тысяч заболеваний ежедневно. Сейчас показатель не более 6 тысяч в день.

Как передает Интерфакс, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что кроме Турции, будет возобновлено авиасообщение с США, Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией, но с 28 июня.

В Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию количество рейсов увеличат.

При этом в России в течение последних двух дней фиксируют увеличение количества смертей от коронавируса.

Та же Голикова заявила о подъеме смертности на 14%. Значительно растет и число новых больных — за последние пять дней по сравнению с пятью днями прошлой недели в среднем по России рост составил 34,4%, по Москве — 54,4%.

За прошлые сутки в РФ зафиксировали 17 262 больных.