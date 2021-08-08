Справа Майдану: підозрювані у викраденні Луценка та Вербицького вийшли з-під арешту

Обвинувачені у викраденні і тортурах у січні 2014 року активістів Революції гідності Ігоря Луценка та Юрія Вербицького вийшли на свободу. Суд не продовжив їм запобіжний захід.

Про це у Facebook написала журналістка Ольга Худецька.

«Дива поки не сталося, обидва вийшли», — написала вона. Журналістка пояснила, що обидва обвинувачені довгий час перебували в розшуку, а затримали їх тільки в березні 2020 року. Продовжити підозрюваним запобіжний захід не змогли, оскільки судді Білоцерківського суду, які розглядають справу Луценка та Вербицького, «вирішили дружно сходити у відпустку».

Худецька уточнила, що один з двох підозрюваних — Іван Новотний — вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, одразу ж після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Другому підозрюваному — Сергію Мисливому — оголосили нову підозру, оскільки слідство отримало інформацію про те, що він може бути не тільки виконавцем, але й організатором злочину. Уночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до десятої ранку.