Бориспільський суд засудив до 9 років вʼязниці винного у викраденні Луценка та Вербицького у 2014 році

Бориспільський міськрайонний суд у пʼятницю, 16 квітня, засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова — обвинуваченого у справі про викрадення та катування 21 січня 2014 року активістів Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.
Про це Луценко повідомив у Facebook.
Волкова визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням. Прокуратура висувала також звинувачення у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але це суд не підтримав.
Вирок набуде чинності після розгляду апеляції. Луценко наголосив, що судовий процес тривав три роки — Волкова заарештували влітку 2017 року.
У цій справі у СІЗО перебуває ще 3 людини, крім них під судом один очно, інших два — заочно.
- 21 січня 2014 року Ігоря Луценка і Юрія Вербицького викрали невідомі з території Олександрівської лікарні та вивезли за місто. Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
- 22 серпня 2020 року ДБР завершило досудове розслідування щодо двох осіб, які причетні до їх викрадення та катування.
- 15 квітня 2021 року у цій справі Печерський районний суд Києва арештував нового підозрюваного — Олександра Перестюка.