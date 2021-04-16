Бориспольский суд приговорил к 9 годам тюрьмы виновного в похищении Луценко и Вербицкого в 2014 году

Бориспольский городской районный суд в пятницу, 16 апреля, приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова — обвиняемого по делу о похищении и пытках 21 января 2014 года активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
Об этом Луценко сообщил в Facebook.
Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал.
Приговор вступит в силу после рассмотрения апелляции. Луценко подчеркнул, что судебный процесс длился три года — Волкова арестовали летом 2017 года.
В этом деле в СИЗО находится еще 3 человека, кроме них под судом один очно, других два — заочно.
- В январе 2014 года Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили неизвестные с территории Александровской больницы и вывезли за город. После пыток их бросили в лесу. Вербицкий от полученных травм скончался.
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