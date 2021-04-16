Бориспольский суд приговорил к 9 годам тюрьмы виновного в похищении Луценко и Вербицкого в 2014 году

Бориспольский городской районный суд в пятницу, 16 апреля, приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова — обвиняемого по делу о похищении и пытках 21 января 2014 года активистов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Об этом Луценко сообщил в Facebook.

Волкова признали виновными в пытках, похищении и противодействии мирным собраниям. Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал.