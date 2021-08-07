З Олімпіади дискваліфікували німецьку тренерку, яка кулаком вдарила коня

З Олімпійських ігор у Токіо вигнали німецьку тренерку з сучасного пʼятиборства Кім Райзнер за те, що вона вдарила коня під час змагань.

Про це йдеться у заяві Міжнародного союзу сучасного пʼятиборства від 7 серпня, а вже деталі інциденту повідомляє The Guardian.

У пʼятницю, 6 серпня, на змаганні жінок-пʼятиборців Райзнер під час конкурсу кілька разів ударила кулаком коня Saint Boy, на якому виступала німецька пʼятиборка Анніка Шлой. У підсумку виконком Союзу видав Райзнер чорну карту — це означає дискваліфікацію на решту змагання.

«Виконавчий комітет Міжнародного союзу сучасного пʼятиборства дав чорну картку тренеру збірної Німеччини Кім Райзнер, дискваліфікувавши її на решту змагань в Токіо-2020. [...] Її дії були визнані порушенням правил змагань», — йдеться у заяві організації.