У Молдові затвердили новий уряд

У Молдові 6 серпня затвердили новий уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Наталією Гаврилицею та програму діяльності «Молдова хороший часів».

Про це повідомляє телеканал Moldova.

За вотум довіри проголосував 61 депутат від пропрезидентської партії «Дія і солідарність» з присутніх в залі 94 депутатів. Фракція Блоку комуністів і соціалістів і фракція партії «Шор» не голосували за затвердження уряду.

Наталія Гаврилиця. Natalia Gavrilita / Facebook

Гаврилиця під час виступу оголосила чотири пріоритетні завдання уряду:

регулювання поширення COVID-19;

початок реформи юстиції;

зростання доходів уразливих груп населення;

коригування державного бюджету на 2021 рік.

Нова глава уряду додала, що її команда повинна буде реалізувати на практиці передвиборчі обіцянки президента Майї Санду і партії «Дія і солідарність».