У Києві заплановані репетиції до Дня Незалежності. Перелік вулиць, де перекриють рух транспорту

У Києві на 18, 20 та 22 серпня заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. У ці дні та під час проведення заходів (24 серпня) у місті передбачені масштабні перекриття руху транспорту.
Про це Київська міська державна адміністрація попередила 6 серпня.
У дні репетицій (18, 20, 22 серпня) із 15:30 до 18:00 буде обмеження руху транспорту на вулиці Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, вулиці Маршала Рибалка, вулиці В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.
Із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик, а також на:
- вулиці Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до вулиці Хрещатик);
- Михайлівській (на ділянці від вулиці Володимирської до Майдану Незалежності);
- Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської площі до Кріпосного провулку);
- Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі;
- Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу);
- Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вулиці Набережно-Хрещатицької).
Із 19:00 до закінчення заходів (також орієнтовно до 01:15) тимчасово обмежать рух на вулиці Нижній Вал, Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вулиці В’ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вулиці Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.
Власне під час святкування Дня Незалежності 24 серпня із 06:00 тимчасове обмеження руху транспорту буде на вулиці Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, Маршала Рибалка, В’ячеслава Чорновола, вулиці Старовокзальній, Жилянській, Антоновича.
- Урочисті заходи до Дня Незалежності триватимуть три дні — з 22 до 24 серпня. Програму заходів можна переглянути тут.