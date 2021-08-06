У Києві заплановані репетиції до Дня Незалежності. Перелік вулиць, де перекриють рух транспорту

У Києві на 18, 20 та 22 серпня заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. У ці дні та під час проведення заходів (24 серпня) у місті передбачені масштабні перекриття руху транспорту.

Про це Київська міська державна адміністрація попередила 6 серпня.

У дні репетицій (18, 20, 22 серпня) із 15:30 до 18:00 буде обмеження руху транспорту на вулиці Академіка Туполєва, проспекті Перемоги, вулиці Маршала Рибалка, вулиці В’ячеслава Чорновола, Старовокзальній, Жилянській та Антоновича.

Із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик, а також на: