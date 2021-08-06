В Киеве запланированы репетиции ко Дню Независимости. Перечень улиц, где перекроют движение транспорта

В Киеве на 18, 20 и 22 августа запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости. В эти дни и во время проведения мероприятий (24 августа) в городе предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

Об этом Киевская городская государственная администрация предупредила 6 августа.

В дни репетиций (18, 20, 22 августа) с 15:30 до 18:00 будет ограничение движения транспорта на улице Академика Туполева, проспекте Победы, улице Маршала Рыбалко, Вячеслава Черновола, Старовокзальной, Жилянской и Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта по улице Крещатик, а также на: