Міністр оборони Росії звинуватив країни Балтії та Польщу у веденні інформаційної війни проти РФ

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив Польщу та країни Балтії у веденні підривної діяльності на території РФ.

Про це пише «Эхо Москвы».

На зустрічі з робітниками Красноярського машинобудівного заводу Шойгу сказав, що в Ризі створений центр стратегії пропаганди, такі ж центри працюють у Таллінні та Варшаві.

За його словами, «бійців інформаційного фронту» вони готують, зокрема, з російських громадян, «вишукуючи на просторах інтернету тих, хто нічого доброго не напише». Шойгу упевнений, що цих громадян залучають на роботу за стипендії для ведення в Росії підривної діяльності. За оцінками міністра оборони РФ, таких центрів не одиниці, а десятки, і вони «штампуються кожен квартал». Інформаційні підрозділи поширюють чутки, від яких, на думку глави Міноборони, тхне «не найкращими ароматами». У Росії ж, за його словами, подібних фахівців не готують.