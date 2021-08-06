Китайський марсохід Zhurong зробив нові фото Червоної планети

Китайське національне космічне управління (CNSA) опублікувало нові зображення Червоної планети, які зробив марсохід Zhurong.

Про це повідомляє China Xinhua News.

«Китайський марсохід Zhurong уже здолав 800 метрів на Червоній планеті», — йдеться в описі до світлин.

На поверхні Марса Zhurong працює уже 82 марсіанські дні та їздив по скелях, кратерах і дюнах. Наразі апарат перебуває у хорошому стані — система функціонує справно.