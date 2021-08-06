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Китайский марсоход Zhurong сделал новые фото Красной планеты

Автор:
София Телишевская
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Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения Красной планеты, которые сделал марсоход Zhurong.

Об этом сообщает China Xinhua News.

«Китайский марсоход Zhurong уже одолел 800 метров на Красной планете», — говорится в описании к фотографиям.

На поверхности Марса Zhurong работает уже 82 марсианских дня и ездил по скалам, кратерам и дюнам. Сейчас аппарат находится в хорошем состоянии — система функционирует исправно.

Напомним, 23 июля 2020 года космическая миссия Tianwen стартовала с космодрома Вэньчан, что в провинции Хайнань на юге Китая. Миссия состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода.

  • 15 мая 2021 года китайский марсоход совершил успешную посадку на Марсе, благодаря чему КНР стала второй страной после США, которая может исследовать эту планету самостоятельно.
  • Китайский марсоход должен изучить почву и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, подземные воды или лед.