Китайский марсоход Zhurong сделал новые фото Красной планеты

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало новые изображения Красной планеты, которые сделал марсоход Zhurong.

Об этом сообщает China Xinhua News.

«Китайский марсоход Zhurong уже одолел 800 метров на Красной планете», — говорится в описании к фотографиям.

На поверхности Марса Zhurong работает уже 82 марсианских дня и ездил по скалам, кратерам и дюнам. Сейчас аппарат находится в хорошем состоянии — система функционирует исправно.