У Києві пройдуть збори тероборони. Містян просять не хвилюватися через навчальні постріли та вибухи

У Києві з 7 до 13 серпня пройдуть навчальні збори з призовом військовозобов’язаних та резервістів. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

Про це 6 серпня повідомила Шевченківська районна адміністрація.

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть використовувати холості набої та навчальні вибухові пристрої — тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронців.