В Киеве пройдут сборы теробороны. Горожан просят не волноваться из-за учебных выстрелов и взрывов

В Киеве с 7 по 13 августа пройдут учебные сборы с призывом военнообязанных и резервистов. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

Об этом 6 августа сообщила Шевченковская районная администрация.

Во время учений с 10 по 12 августа будут использовать холостые патроны и учебные взрывные устройства — поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей.