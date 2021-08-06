СБУ затримала у Києві активну учасницю «Ісламської держави»

Служба безпеки України затримала у Києві представницю терористичної організації «Ісламська держава».
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними СБУ, жінка – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання. Суд застосував до жінки екстрадиційний арешт.
- У лютому Служба безпеки України викрила в Київській області осередок терористів з «Ісламської держави». Бійці СБУ затримали кількох діючих бойовиків, в тому числі лідера осередку, який знаходиться в розшуку.
- На початку липня 2020 року суд України засудив до 10 років двох іноземців, які переправляли найманців «Ісламської держави» до Іраку та Сирії.
- До цього Україна екстрадувала в Грузію одного з ключових лідерів угруповання «Ісламська держава» Цезаря Тохосашвілі, він же Аль-Бара Шишані, якого затримали в Києві в листопаді 2019 року.