СБУ затримала у Києві активну учасницю «Ісламської держави»

Служба безпеки України затримала у Києві представницю терористичної організації «Ісламська держава».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, жінка – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.

Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання. Суд застосував до жінки екстрадиційний арешт.