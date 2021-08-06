СБУ задержала в Киеве активную участницу «Исламского государства»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве представительницу террористической организации «Исламское государство».
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным СБУ, женщина — гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.
Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство. Суд применил к женщине экстрадиционный арест.
- В феврале Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области ячейку террористов из «Исламского государства». Бойцы СБУ задержали нескольких действующих боевиков, в том числе лидера организации, который находился в розыске.
- В начале июля 2020 года суд Украины приговорил к 10 годам двух иностранцев, которые переправляли наемников «Исламского государства» в Ирак и Сирию.
- До этого Украина экстрадировала в Грузию одного из ключевых лидеров группировки «Исламское государство» Цезаря Тохосашвили, он же Аль-Бара Шишани, которого задержали в Киеве в ноябре 2019 года.