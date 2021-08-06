СБУ задержала в Киеве активную участницу «Исламского государства»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве представительницу террористической организации «Исламское государство».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, женщина — гражданка одной из стран Центральной Азии, является активной участницей террористической организации. На своей родине женщина вербовала наемников для участия в вооруженных конфликтах на территории Сирии.

Чтобы легализоваться в Украине и избежать наказания на родине, иностранка, на основании представления заведомо ложных сведений, получила вид на жительство. Суд применил к женщине экстрадиционный арест.