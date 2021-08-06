СБУ викрила зловмисників, які заробляли на лікуванні військових РФ в окупованому Криму, а потім відмивали кошти у Києві

Служба безпеки України викрила у столиці масштабний механізм відмивання коштів: у санаторії в окупованому Криму відпочивали російські військові та бойовики ОРДЛО, а мільйонні прибутки від цього отримувало керівництво закладу, яке після анексії виїхало до Києва.

Про це вранці 6 серпня повідомила СБУ.

Ідеться про санаторій, який розташований у Саках. Після окупації півострова заклад перереєстрували в органах місцевої «адміністрації» і підписали угоду з Міністерством оборони РФ. Коли все керівництво санаторію переїхало в Київ, то в окупованому Криму залишився лише його генеральний директор. Він є депутатом Сакської міської ради від однієї із ключових партій Росії (з 1 липня 2014 року).