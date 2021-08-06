СБУ разоблачила дельцов, которые зарабатывали на лечении военных РФ в оккупированном Крыму, а затем отмывали деньги в Киеве

Служба безопасности Украины разоблачила в столице масштабный механизм отмывания средств: в санатории в оккупированном Крыму отдыхали российские военные и боевики ОРДЛО, а миллионные доходы от этого получало руководство заведения, которое после аннексии выехало в Киев.

Об этом утром 6 августа сообщила СБУ.

Речь идет о санатории, расположенном в Саках. После оккупации полуострова учреждение перерегистрировали в органах местной «администрации» и подписали соглашение с Министерством обороны РФ. Когда все руководство санатория переехало в Киев, то в оккупированном Крыму остался только его генеральный директор. Он является депутатом Сакского городского совета от одной из ключевых партий России (с 1 июля 2014 года).