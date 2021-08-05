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Суд дав дозвіл на примусовий привід екскомандира харківського «Беркуту» Шаповалова. Він оголошений у розшук

Автор:
Катерина Кадакова
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Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання та привід колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, який не з’явився на засідання.

Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

«Печерський суд надав дозвіл на його затримання. Оскільки вчора, 4 серпня, Шаповалов не зʼявився до Печерського суду, де мали розглядати клопотання про запобіжний захід йому у підозрі у вбивстві», — йдеться у повідомленні.

За словами прокурора Дениса Іванова, Шаповалов оголошений в розшук.

«Його захисники не знають, де він перебуває. Його телефони вимкнені, його місце знаходження ані слідчому, ані прокурору невідоме. Через це підозрюваний був оголошений в розшук. Ми звернулися до суду з клопотанням про дозвіл на його затримання з метою приводу. Слідчий суддя розглянув клопотання і встановив, що підозрюваний був повідомлений належним чином і не з’явився в судове засідання. Суддя задовольнив клопотання», — розповів він.

Також Іванов зазначив, що ухвалу суду скерують до Державної прикордонної служби та до Служби безпеки, яка здійснює розшук.

Окремо адвокатська група зауважила, що Шаповалов зник 4 серпня після засідання в Подільському суді, де слухається інша справа щодо екскомандира «Беркуту» — про перевищення влади та службових повноважень.