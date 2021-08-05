Суд дав дозвіл на примусовий привід екскомандира харківського «Беркуту» Шаповалова. Він оголошений у розшук

«Печерський суд надав дозвіл на його затримання. Оскільки вчора, 4 серпня, Шаповалов не зʼявився до Печерського суду, де мали розглядати клопотання про запобіжний захід йому у підозрі у вбивстві», — йдеться у повідомленні.

Про це повідомляється на сторінці Адвокатської дорадчої групи у Facebook.

Печерський районний суд міста Києва дав дозвіл на затримання та привід колишнього командира харківського «Беркуту» Віктора Шаповалова, який не з’явився на засідання.

«Його захисники не знають, де він перебуває. Його телефони вимкнені, його місце знаходження ані слідчому, ані прокурору невідоме. Через це підозрюваний був оголошений в розшук. Ми звернулися до суду з клопотанням про дозвіл на його затримання з метою приводу. Слідчий суддя розглянув клопотання і встановив, що підозрюваний був повідомлений належним чином і не з’явився в судове засідання. Суддя задовольнив клопотання», — розповів він.

Також Іванов зазначив, що ухвалу суду скерують до Державної прикордонної служби та до Служби безпеки, яка здійснює розшук.

Окремо адвокатська група зауважила, що Шаповалов зник 4 серпня після засідання в Подільському суді, де слухається інша справа щодо екскомандира «Беркуту» — про перевищення влади та службових повноважень.