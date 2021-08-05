Суд дал разрешение на принудительный привод экс-командира харьковского «Беркута» Шаповалова. Он объявлен в розыск

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание и привод бывшего командира харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова, который не явился на заседание.
Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.
«Печерский суд дал разрешение на его задержание. Поскольку вчера, 4 августа, Шаповалов не явился в Печерский суд, где должны были рассматривать ходатайство о мере пресечения ему по подозрению в убийстве», — говорится в сообщении.
По словам прокурора Дениса Иванова, Шаповалов объявлен в розыск.
«Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его место нахождения ни следователю, ни прокурору неизвестно. Из-за этого подозреваемый был объявлен в розыск. Мы обратились в суд с ходатайством о разрешении на его задержание с целью привода. Следственный судья рассмотрел ходатайство и установил, что подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился в судебное заседание. Судья удовлетворил ходатайство», — рассказал он.
Также Иванов отметил, что решение суда будет направлено в Государственную пограничную службу и в Службу безопасности, которая осуществляет розыск.
Отдельно адвокатская группа отметила, что Шаповалов исчез 4 августа после заседания в Подольском суде, где слушается другое дело в отношении экс-командира «Беркута» — о превышении власти и служебных полномочий.
- Напомним, экс-командира харьковского «Беркута» обвиняют в превышении власти и служебных полномочий 18 февраля 2014 года во время Революции достоинства. Его действия привели к тяжелым последствиям, в деле 108 потерпевших.
- Шаповалов находился под стражей с 2015 года. 28 ноября 2019 года был отпущен из-под ареста и отправлен под ночной домашний арест. На основании «закона Савченко» (день предварительного заключения считается за два) Шаповалов провел под стражей 9 из 10 лет — максимально возможного срока лишения свободы, предусмотренного для преступлений, в которых его обвиняют.
- 1 декабря Харьковский окружной админсуд восстановил бывшего командира роты подразделения «Беркута» в должности. Также суд решил, что МВД должно выплатить Шаповалову компенсацию.
- 11 декабря директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко заявил, что Шаповалова уже уволили со службы.