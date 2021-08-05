Суд дал разрешение на принудительный привод экс-командира харьковского «Беркута» Шаповалова. Он объявлен в розыск

«Печерский суд дал разрешение на его задержание. Поскольку вчера, 4 августа, Шаповалов не явился в Печерский суд, где должны были рассматривать ходатайство о мере пресечения ему по подозрению в убийстве», — говорится в сообщении.

Об этом сообщается на странице Адвокатской совещательной группы в Facebook.

Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание и привод бывшего командира харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова, который не явился на заседание.

«Его защитники не знают, где он находится. Его телефоны выключены, его место нахождения ни следователю, ни прокурору неизвестно. Из-за этого подозреваемый был объявлен в розыск. Мы обратились в суд с ходатайством о разрешении на его задержание с целью привода. Следственный судья рассмотрел ходатайство и установил, что подозреваемый был уведомлен надлежащим образом и не явился в судебное заседание. Судья удовлетворил ходатайство», — рассказал он.

Также Иванов отметил, что решение суда будет направлено в Государственную пограничную службу и в Службу безопасности, которая осуществляет розыск.

Отдельно адвокатская группа отметила, что Шаповалов исчез 4 августа после заседания в Подольском суде, где слушается другое дело в отношении экс-командира «Беркута» — о превышении власти и служебных полномочий.