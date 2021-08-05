У Нігерії вилучили луску панголінів і слонячі бивні на рекордні $54 мільйони

Панголін знаходиться під загрозою зникнення через браконьєрів. Він став одним з найбільш продаваних ссавців на землі через попит на його луску у традиційній китайській медицині. Традиційна китайська медицина вважає, що луска панголіна покращує кровообіг і зменшує запалення, а також запобігає онкологічним захворюванням, однак наукового підтвердження цьому немає. У 2020 році Китай заборонив використання панголінів у медицині, адже вони можуть переносити коронавірус.

Нігерія — центр незаконної торгівлі дикими тваринами. Генеральний контролер митниці полковник Хамід Ібрагім Алі заявив, що влада у цій справі арештувала трьох іноземців і зараз переслідує четвертого, якого називає головним.

За даними Управління Організації Обʼєднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNDOC), обсяг вилучень луски панголінів, що видобувається в основному в Африці, у період з 2014 по 2018 рік збільшився у 10 разів. За цей період вилучили 185 тонн луски, через які убили приблизно 370 тисяч осіб панголінів.

Зазначимо, що Нігерія стала центром банд, які відправляють африканських ящерів в Азію. Причиною цього називають слабкий захист кордону, корупцію і доступ до великих портів. Зараз митниця працює з офіційними особами Британії, США та Німеччини, а також з міжнародними організаціями, щоб активізувати операції по боротьбі з контрабандою.