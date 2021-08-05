В Нигерии изъяли чешую панголинов и слоновьи бивни на рекордные $ 54 миллиона

Власти Нигерии изъяли рекордное количество чешуек (17 137 кг) и когтей (60 кг) панголинов, а также слоновьих бивней (44 кг). Стоимость всего этого — $54 миллиона.

Об этом сообщает Таможенная служба Нигерии в Facebook, а детали рассказывает CNN.

Нигерия — центр незаконной торговли дикими животными. Генеральный контролер таможни полковник Хамид Ибрагим Али заявил, что власти по этому делу арестовали трех иностранцев и сейчас преследуют четвертого, которого называют главным.

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Панголины находится под угрозой исчезновения из-за браконьеров. Они стали одними из самых продаваемых млекопитающих на земле из-за спроса на их чешую в традиционной китайской медицине. Традиционная китайская медицина считает, что чешуя панголина улучшает кровообращение и уменьшает воспаление, а также предупреждает онкологические заболевания, однако научного подтверждения этому нет. В 2020 году Китай запретил использование панголинов в медицине, ведь они могут переносить коронавирус.