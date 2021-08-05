Мер Конотопу облив водою нардепа «Слуги народу» Качуру на засіданні міськради. Поліція відкрила кримінальне провадження

У Конотопі (Сумська область) мер Артем Семеніхін під час засідання міськради облив водою народного депутата від фракції «Слуга народу» Олександра Качуру.

Відео з місця події оприлюднило видання Delo.ua у своєму YouTube-каналі.

Як видно на відео, пляшку з каламутною рідиною на засідання приніс сам нардеп на підкріплення своїх слів про неякісне водопостачання у Конотопі і передав її меру.

«Сьогодні мені люди передали воду з-під крану. Як ви вважаєте, якого вона кольору? Її можна пити? Я вас прошу — проведіть, будь ласка, відповідне дослідження. Я думаю, що там уся таблиця Менделєєва», — заявив Качура.

Також Качура розкритикував місцеву владу за те, що в місті закриваються мʼясокомбінат і молокозавод, а хлібозавод перебуває в поганому стані.

У відповідь Семеніхін обурився, що з держбюджету виділили 300 млн гривень на будівництво спорткомплексу в містечку Тростянець, натомість на водопровід чи на перший етап будівництва сміттєвого полігону за новими стандартами, що коштує 120 млн гривень, гроші виділяти не поспішають.

Після цього мер Конотопу запропонував Качурі «трошки витверезитися нашою конотопською водичкою» і облив нардепа з пляшки. Качура почав чинити опір, і в результаті обидва чоловіки були мокрі. Розбороняли Семеніхіна та Качуру охоронці.

«Як мені здалося, вам трошечки погано, я вас привів до тями. Це свята вода», — додав він і висловив сподівання на подальшу співпрацю з Качурою.

Згодом партія «Слуга народу» повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про перешкоджання роботі народного депутата.

«Народний депутат Олександр Качура брав участь у засіданні сесії Конотопської ОТГ, під час якої мер Конотопа Артем Семеніхін та його охорона спровокували бійку», — заявили у політсилі.