Суд заарештував 13 літаків авіакомпанії з Росії, які незаконно літають до Криму

Суд заарештував 13 літаків російської авіакомпанії, яка здійснювала незаконні рейси до Криму.
Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим.
Слідство встановило, що у період з 2019 року і по теперішній час, на порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізник незаконно використовує 13 пасажирських літаків Airbus, для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків з/до окупованого півострова.
«Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден», — пояснили в прокуратурі.
Наразі правоохоронцям відомо, що не менш ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів.
- У травні суд зобовʼязав андоррську авіакомпанію Gestio Integral Dʼaeronaus Martinez SL виплатити штраф Україні за польоти над окупованим Кримом і Чорним морем.
- Перед цим авіакомпанія з Обʼєднаних Арабських Еміратів сплатила 3,7 мільйона гривень штрафів за незаконні польоти до окупованого Росією Криму.