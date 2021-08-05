Суд арестовал 13 самолетов авиакомпании из России, которые незаконно летают в Крым

Суд арестовал 13 самолетов российской авиакомпании, которая осуществляла незаконные рейсы в Крым.

Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым.

Следствие установило, что с 2019 года и по настоящее время, нарушая нормы международного и украинского законодательства, авиаперевозчик незаконно использует 13 пассажирских самолетов Airbus, для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется продажа билетов на/из оккупированного полуострова.

«Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а так же как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов», — пояснили в прокуратуре.

Сейчас правоохранителям известно, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.