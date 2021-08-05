Скейтер з Австралії збив оператора під час заїзду на Олімпіаді в Токіо

На Літніх Олімпійських іграх австралійський скейтер Кіран Вуллі врізався в оператора під час виконання одного з трюків.

Про це повідомляє The Guardian.

Хлопець спочатку впевнено приступив до виконання трюку, але потім щось пішло не так і він упав. Утім, оператор не розгубився, швидко піднявся і навіть встиг зафільмувати хлопця на свою камеру.

Кіран Вуллі вибачився перед оператором і повернувся на старт.

Золоту медаль у цій кваліфікації виборов 18-річний австралієць Кіган Палмер, який отримав за свою найкращу спробу 95,83 бала. Срібло дісталося бразильцеві Педро Барросу (86,14 бала), а володарем бронзової медалі став американець Корі Жуно (84,13 бала).