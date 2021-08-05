Куртку Стіва Джобса та рідкісний Apple-1 продадуть на аукціоні

На аукціоні «Стів Джобс і Apple» від компанії RR Auction продадуть кілька класичних компʼютерів Mac, рідкісний Apple-1, а також особисту куртку-бомбер засновника компанії Стіва Джобса.
Про це повідомляє Apple Insider.
Крім цього, на аукціон виставлять підписану Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II, випуск журналу Macworld з автографами Джобса і Стіва Возняка, програму і лист з автографами Джобса, а також материнську плату Macintosh 128K з автографами знову Джобса та Джеффа Раскіна.
Сам аукціон пройде 12—19 серпня.
- У США на аукціоні продають рукописне резюме співзасновника корпорації Apple Стіва Джобса, форму якого він заповнив у 1973 році. На сайті аукціону виставлено дві версії — паперовий оригінал, за який уже готові віддати $32 400, і NFT-токен. За нього торгуються криптовалютою Ethereum.