Куртку Стива Джобса и редкий Apple-1 продадут на аукционе

На аукционе «Стив Джобс и Apple» от компании RR Auction продадут несколько классических компьютеров Mac, редкий Apple-1, а также личную куртку-бомбер основателя компании Стива Джобса.
Об этом сообщает Apple Insider.
Кроме этого на аукцион выставят подписанную Джобсом инструкцию по эксплуатации Apple II, выпуск журнала Macworld с автографами Джобса и Стива Возняка, программу и письмо с автографами Джобса, а также материнскую плату Macintosh 128K с автографами снова Джобса и Джеффа Раскина.
Сам аукцион пройдет 12—19 августа.
- В США на аукционе продают рукописное резюме соучредителя корпорации Apple Стива Джобса, форму которого он заполнил в 1973 году. На сайте аукциона выставлено две версии — бумажный оригинал, за который уже готовы отдать $32 400, и NFT-токен. За него торгуются криптовалютой Ethereum.