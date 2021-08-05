Куртку Стива Джобса и редкий Apple-1 продадут на аукционе

На аукционе «Стив Джобс и Apple» от компании RR Auction продадут несколько классических компьютеров Mac, редкий Apple-1, а также личную куртку-бомбер основателя компании Стива Джобса.

Об этом сообщает Apple Insider.

Кроме этого на аукцион выставят подписанную Джобсом инструкцию по эксплуатации Apple II, выпуск журнала Macworld с автографами Джобса и Стива Возняка, программу и письмо с автографами Джобса, а также материнскую плату Macintosh 128K с автографами снова Джобса и Джеффа Раскина.

Сам аукцион пройдет 12—19 августа.