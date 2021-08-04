Кабмін призначив тимчасового керівника АРМА. Попереднє керівництво відсторонили через підозру у привласненні $400 тисяч

Тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Національного агентства з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), призначили Дмитра Жоравовича.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України уряд тимчасово поклав обов’язки голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на Жоравовича Дмитра Олексійовича», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, нині Жоравович очолює управління Північно-східного міжрегіонального територіального управління АРМА. У 2002—2003 роках працював у Харківській міськраді на посаді заступника керівника апарату ради з організаційних питань — начальника оргвідділу апарату ради. Жоравович є юристом і понад 17 років працював за фахом. Дружина Жоравовича — суддя Господарського суду Харківської області Оксана Макаренко.