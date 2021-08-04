Кабмин назначил временного управляющего АРМА. Предыдущее руководство отстранили из-за подозрения в присвоении $400 тысяч

Временным исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), назначили Дмитрия Жоравовича.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
«Сегодня на заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на Жоравовича Дмитрия Алексеевича», — говорится в сообщении.
Отметим, сейчас Жоравович возглавляет управление Северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА. В 2002—2003 годах работал в Харьковском горсовете на должности заместителя руководителя аппарата совета по организационным вопросам — начальника орготдела аппарата совета. Жоравович — юристом, более 17 лет работал по специальности. Жена Жоравовича — судья Хозяйственного суда Харьковской области Оксана Макаренко.
- 1 апреля в помещении АРМА, а также дома у сотрудников агентства прошли обыски. По словам адвоката юридической компании «Миллер» Маси Найема, следственные действия проводились у и. о. главы АРМА Виталия Сигидина, замглавы АРМА Владимира Павленко, начальника управления менеджмента активов агентства Вахтанга Бочоришвили и у «афериста» Игоря Короля. По данным «Украинской правды», именно через Короля вывели из-под ареста $400 тысяч, которые были арестованы полицией как «общак» вора в законе.
- По данным следствия, должностные лица АРМА и несколько адвокатов входили в состав преступной группы, присвоившей более $400 тысяч, которые были доказательствами по ряду уголовных дел.
- 29 июля суд отстранил руководство АРМА и отправил под домашний арест.