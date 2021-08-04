Кабмин назначил временного управляющего АРМА. Предыдущее руководство отстранили из-за подозрения в присвоении $400 тысяч

Временным исполняющим обязанности главы Национального агентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), назначили Дмитрия Жоравовича.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня на заседании Кабинета министров Украины правительство временно возложило обязанности главы Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на Жоравовича Дмитрия Алексеевича», — говорится в сообщении.

Отметим, сейчас Жоравович возглавляет управление Северо-восточного межрегионального территориального управления АРМА. В 2002—2003 годах работал в Харьковском горсовете на должности заместителя руководителя аппарата совета по организационным вопросам — начальника орготдела аппарата совета. Жоравович — юристом, более 17 лет работал по специальности. Жена Жоравовича — судья Хозяйственного суда Харьковской области Оксана Макаренко.