Руководителя Агентства по розыску активов отстранили после подозрения в присвоении $400 тыс. арестованных средств

Суд отстранил руководителей Нацагентства по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), которых подозревают в присвоении $400 тысяч арестованных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Отстранены временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель и начальник управления АРМА. Кроме того, суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста.

ГБР также проверяет причастность руководства АРМА к уголовному правонарушению, связанному с отмыванием доходов, полученных преступным путем.