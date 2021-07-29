Керівника Агентства з розшуку активів відсторонили після підозри у привласненні $400 тисяч арештованих коштів

Суд відсторонив керівників Нацагентства України з питань виявлення та управління активами, одержаними від корупційних злочинів (АРМА), яких підозрюють у привласненні $400 тисяч арештованих коштів.
Про це повідомляє пресслужба Держбюро розслідувань.
Відсторонені тимчасово виконуючого обов’язки голови АРМА Віталій Сигидbн, його заступник та начальник управління АРМА. Крім того, суд обрав їм запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
ДБР також перевіряє причетність керівництва АРМА до кримінального правопорушення, пов’язаного відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.
- 1 квітня у приміщенні АРМА, а також вдома у співробітників агентства відбулися обшуки. За словами адвоката юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма, слідчі дії проводили у в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в «афериста» Ігоря Короля. За даними «Української правди», саме через Короля вивели з-під арешту $400 тисяч, які були заарештовані поліцією як «общак» злодія в законі.
- За даними слідства, посадові особи АРМА та декілька адвокатів входили до складу злочинної групи, яка привласнила понад $400 тисяч, що були доказами в низці кримінальних справ.