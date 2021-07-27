СБУ оголосила підозру керівництву Агентства з розшуку активів у привласненні $395 тисяч арештованих коштів

Служба безпеки України оголосила підозру керівництву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у присвоєнні $395 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Силовики зʼясували, що керівництво АРМА вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під її контролем. Замість зберігання в агентстві, арештовані кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. Кошти вивели на підставі підробленого рішення Печерського суду Києва.

Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучили речові докази, які підтверджують факт заволодіння коштами. Також правоохоронці отримали доступ до банківської таємниці щодо руху цих $395 тис.

Наразі шістьом особам оголосили підозру у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.