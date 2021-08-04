На півночі Ізраїлю спрацювали сирени тривоги. Ліван випустив три ракети

Сирени тривоги спрацювали в населених пунктах на півночі Ізраїлю, неподалік кордону з Ліваном.
Про це інформує пресслужба армії.
Сирени пролунали в населених пунктах Кірʼят-Шмона, Кфар-Гіладі і Тель-Хай. Після цього стало відомо про пуск трьох ракет.
Як повідомили в ізраїльській армії, з боку Лівану було випущено три ракети, дві впали на території Ізраїлю, а одна — на території Лівану. Артилерія відкрила вогонь у відповідь.
«У відповідь артилерійські сили ЦАХАЛу атакують територію Лівану», — повідомляє пресслужба Збройних сил Ізраїлю.
Жителям регіонів, де спрацювала сирена, наказали залишатися у сховищах через побоювання щодо ракетного обстрілу.
- 20 липня армія оборони Ізраїлю уже повідомляла про ракетний обстріл Західної Галілеї з боку півдня Лівану. Тоді армія засікла два пуски ракет, після чого на півночі країни включили сирени попередження. Система протиповітряної оборони «Залізний купол» збила одну з ракет, а друга впала на відкритій місцевості. Повідомлень про жертв і руйнування не надходило.
- З території Лівану цього року Ізраїль також обстрілювали під час травневої «ракетної війни». Переважно ЦАХАЛ знищував місця пусків.