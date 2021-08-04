На півночі Ізраїлю спрацювали сирени тривоги. Ліван випустив три ракети

Сирени тривоги спрацювали в населених пунктах на півночі Ізраїлю, неподалік кордону з Ліваном.

Про це інформує пресслужба армії.

Сирени пролунали в населених пунктах Кірʼят-Шмона, Кфар-Гіладі і Тель-Хай. Після цього стало відомо про пуск трьох ракет.

Як повідомили в ізраїльській армії, з боку Лівану було випущено три ракети, дві впали на території Ізраїлю, а одна — на території Лівану. Артилерія відкрила вогонь у відповідь.

«У відповідь артилерійські сили ЦАХАЛу атакують територію Лівану», — повідомляє пресслужба Збройних сил Ізраїлю.

Жителям регіонів, де спрацювала сирена, наказали залишатися у сховищах через побоювання щодо ракетного обстрілу.