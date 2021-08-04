На севере Израиля сработали сирены тревоги. Ливан выпустил три ракеты

Сирены тревоги сработали в населенных пунктах на севере Израиля, недалеко от границы с Ливаном.

Об этом информирует пресс-служба армии.

Сирены прозвучали в населенных пунктах Кирьят-Шмона, Кфар-Гилади и Тель-Хай. После этого стало известно о пуске трех ракет.

Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана выпустили три ракеты, две упали на территории Израиля, а одна — на территории Ливана. Артиллерия открыла ответный огонь.

«В ответ артиллерийские силы ЦАХАЛа атакуют территорию Ливана», — сообщает пресс-служба Вооруженных сил Израиля.

Жителям регионов, где сработала сирена, приказали оставаться в убежищах из-за опасений ракетного обстрела.