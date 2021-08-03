«Немає сенсу»: у МОЗ закликають українців не робити тести на антитіла до коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я закликають українців не робити тести на антитіла до коронавірусу, тому що в цьому немає сенсу.

Про це повідомляється на сторінці МОЗ у Facebook.

«Тести, якими вимірюють рівень антитіл, не стандартизовані. Різні лабораторії застосовують різні методи дослідження, різні одиниці вимірювання, тест-системи різної точності та чутливості, різне обладнання. Тому такі тести часто дають різні та вкрай неточні результати», — йдеться в повідомленні.