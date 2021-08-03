«Нет смысла»: в Минздраве призывают украинцев не делать тесты на антитела к коронавирусу

В Министерстве здравоохранения призывают украинцев не делать тесты на антитела к коронавирусу, так как в этом нет смысла.

Об этом сообщается на странице Минздрава в Facebook.

«Тесты, которыми измеряют уровень антител, не стандартизированы. Различные лаборатории применяют разные методы исследования, разные единицы измерения, тест-системы разной точности и чувствительности, разное оборудование. Поэтому такие тесты часто дают разные и крайне неточные результаты», — говорится в сообщении.