Минздрав проводит исследование иммунитета украинцев к коронавирусу. Антитела уже имеет треть населения

Об этом в своем Facebook сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Он рассказал, что Минздрав проводит вместе с социологами исследования по поводу иммунитета украинцев к коронавирусу. К людям приходят медики и социологи — первые делают бесплатный тест на антитела, а вторые ставят соответствующие вопросы.

«Сейчас в исследовании приняли участие около 6 тысяч человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу. На следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу — определят, каким образом антитела образовались в организме человека. Важно определить, значительна ли доля тех, кто переболел в легкой форме и даже не догадывался, что был инфицирован», — пояснил Радуцкий.

По его словам, окончательные данные исследования представят в конце августа. Они помогут в прогнозировании достижения Украиной коллективного иммунитета.