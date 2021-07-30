Дослідження МОЗ: антитіла до коронавірусу виявили у понад 40% українців

Там зазначили, що станом на червень-липень 2021 року у 40,5% учасників дослідження виявили визначувані антитіла класу IgG до одного з білків коронавірусу.

У ЦГЗ зазначили, що цей показник варто сприймати як мінімальний, тому що фактична кількість може бути значно більшою. На результати дослідження впливало те, що частина людей мають антитіла до іншого білка коронавірусу, ще в частини людей антитіла могли зникнути до моменту дослідження, або ж бути на дуже низькому рівні.

«Звертаємо увагу, що наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються», — підкреслили у ЦГЗ.