США очікують від Києва ретельного розслідування убивства білоруса Шишова. Кулеба пообіцяв, що Україна зробить все можливе

США сподіваються, що Україна проведе повне та ретельне розслідування убивства у Києві голови «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова. Україна своєю чергою запевнила, що зробить все можливе.
Про це йдеться у заяві американського посольства у Києві від 3 серпня, коли Шишова знайшли мертвим. Позицію України озвучив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Сполучені Штати глибоко засмучені смертю білоруського активіста Віталія Шишова у Києві, і ми висловлюємо глибокі співчуття його близьким. Його смерть сталася на тлі неприйнятної білоруської розправи з громадянським суспільством, і ми сподіваємося на повне та ретельне розслідування українською владою і встановлення причин та обставин», — зазначили у посольстві.
Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна зробить все можливе для розслідування цієї справи: «важливо виявити всю правду про його трагічну смерть».
- У вівторок, 3 серпня, близько 8-ї години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі, голову ГО «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне убивство.
- «Білоруський Дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через режим Олександра Лукашенка. Шишов у ній був головою та займався тим, що верифіковував перебіжчиків із Білорусі: хто справді тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто є агентом білоруського КДБ.