США висилають з країни 24 російських дипломати

США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня після завершення терміну їхніх віз.

Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише The Associated Press.

«Майже всі вони залишаться без заміни, тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз», — пояснив він.

За словами посла, американська влада також анулює чинні візи дружин та дітей дипломатів без пояснення причин.

«Широко поширені затримки в оновленні минулих віз також націлені на видавлювання російських дипломатичних працівників з країни», — вважає Антонов.