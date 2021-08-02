США висилають з країни 24 російських дипломати

США наказали 24 російським дипломатам покинути країну до 3 вересня після завершення терміну їхніх віз.
Про це повідомив посол Росії у США Анатолій Антонов, пише The Associated Press.
«Майже всі вони залишаться без заміни, тому що Вашингтон різко посилив процедури видачі віз», — пояснив він.
За словами посла, американська влада також анулює чинні візи дружин та дітей дипломатів без пояснення причин.
«Широко поширені затримки в оновленні минулих віз також націлені на видавлювання російських дипломатичних працівників з країни», — вважає Антонов.
- США звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн. Із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони.
- Посол США в Росії Джон Салліван заявив, що з 1 серпня Штати перестануть надавати консульські послуги в Росії через скорочення числа співробітників американських консульств.