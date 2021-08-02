У Нью-Йорку відмовилися повертати масковий режим для вакцинованих

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо наполегливо порекомендував усім вакцинованим людям теж носити маски у місті, але відмовився запроваджувати обов’язковий масковий режим.

Про це він заявив на пресконференції, пише Укрінформ.

Таким чином мер міста відхилив останні рекомендації Центру з контролю та профілактики захворювань США.

«Ми хочемо настійно рекомендувати людям носити маски в приміщеннях, навіть якщо вони щеплені. Якщо ви не знаєте навколишніх людей, якщо не впевнені, вакциновані вони чи ні, або якщо знаєте, що деякі з них нещеплені, необхідно носити маску, навіть якщо ви самі отримали вакцину», — закликав де Блазіо.

Водночас вимога носити медичні маски залишається для громадського транспорту, медичних закладів та шкіл.